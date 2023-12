Paris : le domicile du chef Cyril Lignac cambriolé, deux personnes arrêtées

L'appartement parisien du chef cuisiner Cyril Lignac a été cambriolé dans la nuit de mardi à mercredi. Deux personnes ont été interpellées. Le butin du cambriolage n'est pour l'heure pas connu.

L'appartement parisien du médiatique chef cuisinier Cyril Lignac, dans le VIIe arrondissement, a été cambriolé dans la nuit de mardi 26 à mercredi 27 décembre, a appris l'AFP ce mercredi du parquet et de source policière. Deux individus, nés respectivement en 2000 et 2003, ont été interpellés et placés en garde à vue, selon le parquet, ajoutant que les investigations se poursuivent.

Le cambriolage s'est produit vers 3h du matin, a précisé la source policière, confirmant une information du site Actu17. Le média indique que l'appartement du chef cuisiner et pâtissier de 46 ans était vide au moment des faits et qu'une troisième personne aurait réussi à s'enfuir.

Une enquête de flagrance ouverte

Une enquête de flagrance a été confiée au commissariat du VIIe arrondissement du chef de vol par effraction dans un local d’habitation en réunion, a indiqué le parquet de Paris. Le butin du cambriolage n'est pour l'heure pas connu.

Cyril Lignac est connu du grand public pour ses émissions culinaires sur la chaîne M6. Il est à la tête de sept restaurants et de sept boutiques de pâtisserie à Paris, Saint-Tropez et Londres.