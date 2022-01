Paris : le photographe René Robert décède en pleine rue devant des passants indifférents

Pour conclure son hommage, Michel Mompontet a également tenu à pointer l’inhumanité entourant selon lui le décès de son ami. Sans donner de leçon cependant. "Est-ce que je suis sûr à 100% que si j’avais été confronté à cette scène je me serais arrêté ?", s'interroge-t-il. "Nous sommes pressés, nous avons peur, nous avons nos vies et puis nous détournons le regard. Et ce que dit cette tragique fin de vie est une chose totalement hideuse sur notre comportement et sur notre solidarité vis-à-vis du prochain."