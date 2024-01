Paris : une marche aux flambeaux de l'ultradroite rassemble plus de 500 personnes

Une marche aux flambeaux organisée par un groupe de l'ultradroite identitaire a rassemblé environ 550 personnes, samedi à Paris. Cette manifestation avait été autorisée par la justice administrative.

Nouvelle démonstration de force de l'ultradroite à Paris. Environ 550 personnes se sont réunies samedi pour une marche aux flambeaux organisée par l'association identitaire Paris Fierté. Comme chaque année, début janvier, le groupement avait prévu de manifester à la nuit tombée en hommage à Sainte Geneviève, "patronne" de la capitale, sur la montagne du même nom, en plein cœur de la ville. "Parisien, défends-toi, tu es ici chez toi", ont scandé les militants, le visage souvent masqué, encadrés par les forces de l'ordre.

En parallèle, quelque 300 manifestants ont participé, dans le même quartier mais à bonne distance, à un contre-rassemblement statique à l'appel de l'organisation Action antifasciste Paris-Banlieue. "Pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos", ont-ils répliqué place de la Sorbonne.

La justice a annulé l'arrêté d'interdiction

À l'origine, le préfet de police Laurent Nuñez avait pris un arrêté d'interdiction de ces deux marches, invoquant des risques de troubles à l'ordre public. "L'environnement international et les tensions actuelles en France" font peser "un risque sérieux que le rassemblement déclaré puisse véhiculer des propos ou des références, même indirects, de nature à mettre en cause la cohésion nationale", avait-il mis en avant. Toutefois, cette décision a été retoquée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, selon qui le préfet n'a "apporté d'éléments au soutien" des motifs invoqués. Selon l'instance, l'arrêté "portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation".

L'an dernier, quelque 350 personnes, selon la police, avaient participé à la marche aux flambeaux, dont l'interdiction initiale avait également été levée par la justice administrative, rappelle l'AFP.