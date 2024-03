Menaces contre des écoles, collèges et lycées à Paris : une vingtaine d'établissements visés, des cours annulés

De nouvelles menaces ont été envoyées dans la nuit de mardi à mercredi aux établissements scolaires parisiens via leurs Espaces numériques de travail. Selon le rectorat, une vingtaine d'écoles, collèges et lycées ont été ciblés. Des levées de doute ont été systématiquement effectuées.

Une semaine après les premières menaces accompagnées d'une vidéo de décapitation envoyées via les Espaces numériques de travail (ENT) à une quarantaine d'établissements franciliens, de nouveaux messages malveillants ont été envoyés à plusieurs écoles, collèges et lycées de la capitale.

Contacté par la rédaction de LCI-TF1 tôt ce mercredi matin, le rectorat de Paris fait ainsi état d'une vingtaine d'écoles, collèges et lycées qui ont été visés dans la nuit de mardi à mercredi par de nouvelles attaques via leur ENT et leur PCN (Paris Classe Numérique) mais n'a pas révélé le contenu des messages réceptionnés par les élèves, professeurs, proviseurs et parents.

Lundi dernier, le ministère de l'Éducation avait révélé qu'en cinq jours, 130 établissements dans toute la France avaient été visés.

Levée de doute

Concernant ces nouveaux cas, le rectorat précise qu'un "message de vigilance" a été transmis à l'ensemble des chefs d'établissement, directeurs d'école et inspecteurs et qu'une "procédure de signalement a été mise en place pour bloquer les comptes et signaler chaque incident".

Systématiquement, les élèves ont été évacués et la police s'est rendue sur place pour procéder à des levées de doute, parfois avec brigades cynophiles. "Suite à des messages malveillants reçus sur notre ENT ce jour ainsi que sur les ENT de nombreux établissements parisiens, la police est sur place actuellement pour procéder à des vérifications dans l'établissement", ont écrit par mail certains proviseurs aux parents.

Dans plusieurs collèges et lycées, les cours n'ont pas pu être assurés ce mercredi. D'autres ont été suspendus avec une reprise annoncée pour jeudi matin.