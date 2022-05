Paris : non-lieu pour les six pompiers accusés de viol collectif par une étudiante norvégienne

La justice a tranché. Une juge d'instruction parisienne a délivré une ordonnance de non-lieu le 28 avril dernier dans une affaire où six hommes, plus précisément six pompiers de Paris, étaient accusés de viol en réunion par une touriste norvégienne âgée de 21 ans à l'époque des faits.

Les faits remontent à la nuit du 3 au 4 mai 2019. Le 4 mai, aux alentours de 6 heures du matin, la police reçoit un appel d'urgence pour une jeune femme en détresse, devant la caserne de Plaisance (XIVe arrondissement de Paris). Alcoolisée et en état de choc, elle raconte alors avoir subi un viol collectif impliquant plusieurs pompiers dans l'enceinte de la caserne. Plusieurs d'entre eux ont immédiatement été placés en garde à vue.