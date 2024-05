Paris : il laisse un mot après avoir incendié plusieurs véhicules

Dans la nuit de lundi à mardi, deux voitures ont été incendiés dans le 16e. Le sinistre s'est propagé, détruisant une douzaine de voitures mais aussi des deux-roues. L'auteur présumé des faits a revendiqué son geste dans une note. Il a été interpellé ce mardi.

Il était environ 1h30 du matin dans la nuit de lundi à mardi quand les soldats du feu ont été appelés pour intervenir sur plusieurs véhicules en flammes près du métro Passy, dans le 16e arrondissement de Paris.

Arrivés sur place peu après, les sapeurs-pompiers ont éteint à 2h05 l'incendie qui s'était propagé à d'autres véhicules en stationnement. Selon une source policière, ce sont au total douze véhicules qui ont pris feu, dont deux détruits, ainsi que six deux-roues.

"Ça sera plus grave prochainement"

Toujours selon cette source, un mot a été découvert devant le 4 rue Eugène Manuel, sur lequel il était inscrit plusieurs noms et prénoms, de médecin et d'avocats notamment, ainsi que l'inscription suivante : "Tous des assassins et escrocs criminels, je suis leur victime depuis quatre années, les habitants de quartier, vous êtes témoins, ça sera plus grave prochainement".

Le service de traitement judiciaire de nuit (STJN) s'est rendu sur place ainsi que le Le laboratoire central de la préfecture de Police de Paris pour procéder aux relevés et constatations.

Enquête ouverte pour "dégradation par moyen dangereux"

Contacté ce mardi par TF1info, le parquet de paris indique avoir chargé le commissariat du 16e arrondissement d’une enquête ouverte pour "dégradation par moyen dangereux pour les personnes, à la suite de l’incendie de deux véhicules rue Eugène Manuel, le feu s’étant propagé à une douzaine de véhicules stationnés et ayant noirci la façade de l’immeuble à proximité immédiate." Il n'a en revanche donné aucun élément concernant le mot qui a été retrouvé.

Selon une source proche de l'enquête, l'auteur présumé des faits a été interpellé dans la journée ce mardi. Ce dernier harcelait apparemment depuis un moment les personnes mentionnées dans sa note, et plus particulièrement un médecin. Il était, selon la source, mécontent des résultats d'une expertise judiciaire concernant un accident dans lequel il aurait été impliqué et aurait déjà fait part à plusieurs reprises à ces personnes de son insatisfaction.

Interrogé sur cette interpellation, le parquet de Paris n'avait pas, à 19h00, répondu à note demande de confirmation.