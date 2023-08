Paris : pourquoi il ne faut pas vous étonner si vous entendez des hélicoptères entre mercredi et dimanche

Si vous voyez des hélicoptères fendre le ciel de la capitale dans les jours à venir, pas de panique. Plusieurs appareils survoleront la ville entre le mercredi 16 et le dimanche 20 août, dans le cadre d'épreuves test de triathlon des Jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024, a annoncé la préfecture de police de Paris dans un communiqué. Au total, cinq survols sont prévus au dessus des VIIe et VIIIe arrondissements, où les épreuves sportives se dérouleront.

Dans le détail, un hélicoptère effectuera des tests aériens au niveau du Pont Alexandre III mercredi en fin d'après-midi, de 16h45 à 17h20. Jeudi et vendredi, de 8h10 à 10h25, il survolera tout le parcours sportif, qui s'étire des ponts des Invalides et Alexandre III aux avenues des Champs-Élysées, Winston Churchill, Montaigne et la rue François Ier, ainsi qu'au niveau des Quais d'Orsay, Anatole France et Valéry Giscard-d'Estaing, la rue du Bac et le Boulevard Saint-Germain. Un survol sur le même parcours est également prévu dimanche de 7h55 à 9h40.