Princesse saoudienne cambriolée dans un palace parisien : le commando de voleurs arrêté

Quand ils ont entendu frapper à leur porte à l’heure du laitier, ils ont sans doute vite compris que seuls les policiers de la Brigade de répression du banditisme (BRB) pouvaient avoir une envie aussi matinale et pressante de leur passer les menottes aux poignets. Ce mardi 22 mars, les six hommes arrêtés à travers la région parisienne n’ont pas l’air bien surpris. Dans le milieu, ils font presque figure de vieux briscards. "De fidèles clients de la BRB", confirme un fin connaisseur du banditisme…

Les "limiers" de la PJ de Paris étaient sur leur trace depuis le 24 novembre dernier. Ce jour-là, c’est le branle-bas-de-combat dans les couloirs du palace Le Scribe, un hôtel 5 étoiles situé près de l’Opéra. Une cliente de la plus haute importance - une princesse saoudienne membre de la famille royale âgée de 34 ans - vient d’être cambriolée, sa suite "visitée" par plusieurs malfaiteurs. L’affaire fait tache. Le gang a réussi à s’emparer du coffre-fort, pourtant théoriquement solidement fixé au mur. À l’intérieur, plus de 700.000 euros de montres de luxe et de bijoux, disparus en un clin d’œil. Seule certitude : les cambrioleurs ont réussi à s’introduire dans la prestigieuse suite sans forcer la porte, le plus tranquillement du monde…

Très vite, les membres de la BRB épluchent et analysent les enregistrements des caméras de surveillance de l’établissement et de la capitale. Cinq hommes sont repérés, chacun opérant un rôle précis dans le casse. Les suspects sont aperçus quittant les lieux séparément en voiture, avant de se retrouver un peu plus tard en Seine-Saint-Denis.