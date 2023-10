Paris : que sait-on de la femme neutralisée par la police après des menaces de mort dans le RER C ?

Les forces de l'ordre se sont immédiatement mobilisées pour tenter de retrouver cette personne, s'appuyant notamment sur les images des caméras de vidéosurveillance. Quelques dizaines de minutes plus tard, cette femme a été reconnue à la gare Bibliothèque François Mitterrand, où venait d'arriver le RER.

Des fonctionnaires de la Sûreté ferroviaire de la SNCF (SUGE) sont alors intervenus, rejoints par des policiers locaux. "Ces policiers ont demandé à cette personne de s'asseoir au sol et, compte tenu des mots qui avaient été prononcés et du risque que cette personne soit en détention d'explosifs, ont à ce moment-là instauré un périmètre de sécurité", a détaillé le préfet de police.

La gare a été évacuée, les accès à la station fermée. Les services de déminage, et notamment celui du laboratoire central de la préfecture de police de Paris, se sont rendus sur place. La femme était à ce moment assise et entourée par les forces de l'ordre.

"À un moment, la personne s'est levée et s'est dirigée vers les fonctionnaires de police qui lui ont adressé un certain nombre de sommations. La première évidemment, de 'ne pas bouger', la seconde de 'faire apparaître ses mains' de manière à pouvoir s'assurer qu'elle n'était pas armée ou détentrice d'explosifs. La personne a refusé d'obtempérer à ses sommations et mes effectifs ont procédé à des tirs d'armes à feu", a rapporté Laurent Nuñez.

Des vérifications ont été faites immédiatement pour voir si cette personne n'avait pas d'explosif sur elle. Rien n'a été retrouvé. Grièvement blessée, elle a ensuite été prise en charge par les pompiers avant d'être transférée vers un hôpital pour y être soignée.