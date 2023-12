Sept personnes admises aux urgences après avoir consommé des bonbons au THC et au H4CBD

Sept personnes ont dû se rendre à l'hôpital après avoir consommé des gommes à base de THC et H4CBD lors d'une soirée festive. Si leur pronostic vital n'est pas engagé, ces événements viennent rappeler le danger potentiel que représente le manque de connaissances de ces substances.

"J'ai cru mourir, j'ai vu des lumières". "Les seules choses qui me raccrochaient à la réalité, c'était de vomir". Dans les colonnes du Parisien, un groupe d'amis raconte le calvaire qu'il a vécu lors d'une soirée festive, le 9 décembre dernier, dans un appartement parisien. Les dix personnes ont été totalement dépossédées de leurs moyens après avoir consommé des gommes à base de THC et H4CBD, normalement anodines. "Au bout d'une demi-heure, l'une des filles a commencé à se sentir mal et à devenir complètement parano et folle. Elle avait peur de nous. Une autre était prostrée sur le canapé et n'arrivait plus à porter un verre. Les garçons n'allaient pas bien", raconte à nos confrères l'une des participantes.

Après intervention des services de secours, sept des dix personnes ont été envoyées à l'hôpital. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Le poids d'une gomme, 0,3% de THC – soit le maximum autorisé – représente "une dose assez importante pour des consommateurs peu, voire par du tout habitués", explique la professeure Laurence Labat, du laboratoire de toxicologie biologique de l'hôpital Lariboisière. Elle peut "provoquer de forts effets psychoactifs", ajoute-t-elle.

L'ARS mise au courant

Pour l'heure, une main courante a été déposée par le groupe. Il envisage désormais une plainte. De son côté, l'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France a pris acte et dit s'être "mise en lien avec les structures de vigilance nationales de veille et vigilance sanitaire".

Pour rappel, le THC ou tétrahydrocannabinol est la principale molécule active du cannabis. Cette substance produit des effets psychiques, physiologiques, mais aussi physiques (dilatation des vaisseaux sanguins, augmentation de la fréquence cardiaque...). De son côté, le H4CBD – aussi appelé CBD hydrogéné – est un cannabinoïde semi-synthétique créé à partir de CBD. Ses effets sont toutefois encore assez peu connus. Ces deux produits sont autorisés en France, à condition de respecter certaines conditions de commercialisation, notamment en termes de dosage.