Paris : soupçonné d'agression sexuelle, un professeur du collège Stanislas suspendu

Un professeur d'histoire-géographie du collège privé parisien Stanislas a été suspendu jeudi à titre conservatoire. Âgé de 63 ans, il est visé par une plainte d'étudiante pour agression sexuelle.

Après que des associations ont porté plainte contre l'établissement pour discrimination homophobe et après la suspension de ses financements alloués par la Ville de Paris, une nouvelle affaire vient éclabousser l'image du collège privé Stanislas où Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l’Éducation nationale, a scolarisé ses trois fils.

Jeudi, un professeur d’histoire-géographie âgé de 63 ans travaillant dans le collège situé dans le prestigieux 6e arrondissement de Paris a été suspendu administrativement pour une durée quatre mois après qu'une plainte a été déposée à son encontre pour "agression sexuelle".

Suspendu à titre conservatoire

"Le rectorat a suspendu cet agent le 1er février, à titre conservatoire, ayant été informé d’un dépôt de plainte et d’un article 40 à son encontre", précise le rectorat de Paris à TF1info sans donner davantage de détails sur cette affaire.

Voici ce que dit l'article du code de procédure pénale en question : "Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs."

Professeur aussi à Notre-Dame de Sion et à l'école du Louvre

Selon l'hebdomadaire Marianne, le professeur d'histoire-géographie était employé à mi-temps dans les collèges privés Stanislas et Notre-Dame de Sion, situé non loin du premier établissement. Depuis jeudi, il ne peut plus entrer en contact avec ses élèves, notamment des collégiens de 5e.

Le sexagénaire aurait également donné des cours à l'école du Louvre jusqu'en 2020.

Le directeur du collège réagit

Dans un communiqué transmis à TF1info, Frédéric Gautier, directeur de Stanislas, indique avoir été informé par le rectorat de Paris nous de cette suspension. "Ce professeur relève de l’autorité du rectorat qui est le seul à pouvoir prendre ce type de décision et le seul habilité à apprécier les motifs de celle-ci", précise le directeur.

Ce dernier ajoute que "les faits qui ont pu motiver la plainte à l’origine de cette suspension ne se sont pas déroulés au sein de l’établissement et relèvent de la vie privée du professeur". "Des articles de presse circulent évoquant Stanislas, créant une confusion qui n’a pas lieu d’être entre le lieu d’enseignement du professeur et la cause de la suspension. Il convient donc désormais d’attendre les suites qui seront données par le Rectorat à cette procédure", conclut-il.