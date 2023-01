Paris : trois églises incendiées en moins de 10 jours, une enquête ouverte

Qui s'en prend aux paroisses ? Une nouvelle église, la troisième en moins de dix jours, a été visée par une tentative d'incendie dans le Xe arrondissement de Paris, dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 janvier. "Le portail de l'église Saint-Laurent est très endommagé", a annoncé sur Twitter Karen Taieb, adjointe en charge du patrimoine à la maire de Paris, à propos de l'édifice religieux, situé boulevard Magenta à côté de la gare de l'Est et en travaux depuis plus d'un an.

Il s'agit du troisième lieu de culte à être pris pour cible depuis le 17 janvier. À deux reprises, les 17 et 22 janvier, l'église Notre-Dame-de-Fatima, située dans le XIXe arrondissement de la capitale, a vu sa porte d'entrée être aspergée d'un liquide inflammable et incendiée. Une mésaventure qu'a connue aussi l'église Saint-Martin-des-Champs, dans le Xe arrondissement, une fois dans la nuit du 17 au 18 janvier. Le feu a été allumé avec des morceaux de bois devant la porte principale et s'est propagé à l'intérieur du bâtiment. Dans chaque cas, les flammes ont été vite éteintes, ne faisant aucun blessé.