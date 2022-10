Un avion de la compagnie Fly Amelia fait une sortie de piste à Orly

Aucune des personnes présentes à bord du vol 8R1217 n'a été blessée lors de la phase mouvementée d'atterrissage. "Plus de peur que de mal", a tweeté la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales Caroline Cayeux, qui faisait partie des passagers un peu secoués. "Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Merci pour vos messages de sympathie, et un immense merci aux sapeurs-pompiers et aux équipes de l’aéroport d'Orly pour leur professionnalisme", a-t-elle ajouté.