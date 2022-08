Paris : un braqueur se jette dans la Seine pour tenter d'échapper à la police

La nuit du lundi 15 au mardi 16 août a été agitée dans la capitale. Un homme de 24 ans a tenté de cambrioler la boutique de sacs et de bijoux Valentino, dans le VIIIe arrondissement de Paris. Pris en chasse lors d'une course poursuite avec la police, il a abandonné son véhicule et s'est jeté dans la Seine pour échapper aux forces de l'ordre. Repêché par la brigade fluviale, il a été interpellé et placé en garde à vue.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 2h du matin, ce mardi 17 août. Dans une Citroën bleue, le suspect effectue un "casse bélier" en fonçant contre la vitrine de l'enseigne Valentino, maison de haute couture italienne, située rue Saint-Honoré, au cœur de la capitale. Après s'être emparé de plusieurs articles, notamment des sacs à main de luxe, l'homme quitte les lieux précipitamment.