Paris : un employé municipal retrouvé mort dans un local technique du 4e arrondissement

Selon les premières constatations, le décès remonterait à plusieurs jours et le corps ne présentait pas de traces de violences.

La victime a été retrouvée à même le sol, sur le flanc droit, selon Le Parisien qui a relaté cette triste affaire. La dépouille a été transportée à l’Institut médico-légal, quai de la Rapée (XIIe) pour y être autopsiée.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête en "recherches des causes de la mort." "Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame", a indiqué la Ville à nos confrères. La Ville a ouvert une enquête administrative, informe Pierre Rabadan, adjoint à la maire de Paris, en charge du sport, des Jeux olympiques et paralympiques et de la Seine.

D’après les premiers éléments de l’enquête, l'agent de 66 ans "était dans une solitude abyssale", selon une source proche du dossier citée par le quotidien. Le plus difficile, poursuit cette source, va être de trouver des proches ou des parents."