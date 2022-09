Paris : un homme condamné après un tweet raciste sur Kylian Mbappé

"Kylian Mbappé ce sale nè*** mérite de se prendre une centaine de coups de fouets et de se faire revendre en Libye ce né*** ne mérite pas la République Française, direction le Cameroun ou les champs de coton." Ces mots ultraviolents et racistes avaient été postés le 28 juin 2021 par un homme sur Twitter, après le penalty manqué de l'attaquant à l'Euro 2020.

Ce jeudi, cet internaute âgé de 19 ans a été condamné jeudi à Paris à 2000 euros d'amende avec sursis, notamment pour injure raciste envers le footballeur. Cet étudiant, absent au prononcé de la décision comme au procès le 1er juin dernier, a été en outre reconnu coupable de provocation à la haine raciale et d'usurpation d'identité pour avoir publié le tweet litigieux via un compte utilisant un faux nom et la photo d'un autre internaute.