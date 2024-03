Paris : un homme mis en examen pour le meurtre d'une femme dans le 11e arrondissement

Un homme, âgé de 41 ans et né aux Philippines, a été mis en examen vendredi pour meurtre et placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'avoir mortellement poignardé une femme à son domicile à Paris la semaine dernière, a indiqué le parquet.

Le 22 mars dernier, une femme était retrouvée morte par son conjoint dans son appartement d'un immeuble du boulevard Voltaire (Paris, 11ᵉ arrondissement), poignardée à plusieurs reprises. Ce vendredi, un homme âgé de 41 ans et né aux Philippines a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire, soupçonné d'avoir mortellement poignardé la victime, a indiqué le parquet.

Le suspect, appartenant à l'entourage de la victime, avait été placé en garde à vue mercredi matin, selon la même source. A l'issue de sa garde à vue, il a été présenté à un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris et a été mis en examen pour meurtre, a précisé le parquet. Il a été placé en détention provisoire, a-t-il ajouté.

Le conjoint de la victime, âgé de 39 ans, avait été placé en garde à vue juste après la découverte du corps de sa compagne, puis relâché sans poursuites dans le week-end.

Les investigations, confiées à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne, "se poursuivent désormais sous la direction du juge d'instruction", a indiqué le parquet.

L'arme du crime introuvable

La victime, née en avril 1987, était mère d’une enfant âgée de 3 ans. La fillette se trouvait à l'école au moment du drame. Selon Le Parisien, la défunte s'appelait Alexandra et "travaillait comme chef de projet dans l’événementiel. Et ses goûts professionnels, étaient tournés vers la gastronomie, les belles choses et le luxe". Selon nos confrères, l'appartement de la victime était parfaitement en ordre quand la police est arrivée et il n'y avait pas de traces d'effraction. Par ailleurs, l'arme du crime n'a pas été retrouvée sur place.