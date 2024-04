Paris : un homme mis en examen pour le viol d'une touriste au pied de la tour Eiffel

Un homme a été mis en examen mercredi dernier pour viol et écroué. Né en 2000 en Algérie, ce dernier est accusé d'avoir violé une touriste mexicaine dans la nuit du 26 au 27 juillet 2023 sur le Champ-de-Mars dans le 7ᵉ arrondissement.

Neuf mois après les faits, les investigations au 3ᵉ district de police judiciaire ont porté leurs fruits. Mercredi, un homme né en avril 2000 en Algérie a été mis en examen pour viol, et placé en détention provisoire, a appris TF1info du parquet de Paris ce vendredi.

Ce dernier est accusé d'avoir violé une touriste mexicaine sur le Champs-de-Mars, au pied de la tour Eiffel, dans le 7ᵉ arrondissement, dans la nuit du 26 au 27 juillet 2023. Une information judiciaire avait été ouverte le 31 juillet 2023 par le parquet de Paris le 31 juillet. "C’est dans ce cadre, et à la suite notamment d’investigations techniques et scientifiques, que les enquêteurs ont procédé à une interpellation, qui a été suivie d’une présentation au juge d’instruction", détaille le parquet.

Violée par un groupe de cinq hommes?

La jeune femme, âgée de 27 ans et originaire du Mexique, avait dénoncé avoir été violée par un groupe de cinq hommes dans la nuit du 26 au 27 juillet 2023 sur le Champ-de-Mars, vaste jardin public au pied de la tour Eiffel. Elle avait été auditionnée quelques jours après les faits après avoir déposé plainte. Deux hommes, arrêtés peu après les faits, avaient été placés en garde à vue puis relâchés sans poursuite.

Un autre viol quelques mois plus tard

Cette affaire avait amené la droite parisienne à renouveler sa demande de fermeture nocturne du Champ-de-Mars, estimant cet espace trop difficile à sécuriser et trop criminogène. En vain. Quatre mois après ce viol, un homme, âgé de 35 ans originaire de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), avait été mis en examen à Paris jeudi et placé en détention provisoire, soupçonné d'avoir violé, sous la menace d'une arme, une touriste de 23 ans de nationalité britannique cette fois, là encore sur le Champ-de-Mars. La jeune femme se serait cachée derrière un buisson pour uriner quand cet homme se serait jeté sur elle et l'aurait menacée avec un couteau pour la violer, avant de prendre la fuite.

Une baisse de la délinquance cette année selon le préfet

Pendant les Jeux olympiques et paralympiques prévus à l'été 2024, diverses épreuves se dérouleront au Champ-de-Mars. La sécurité devrait y être maximale. Le 13 avril dernier, le préfet de police de Paris Laurent Nuñez s'est félicité d'une baisse "significative" de la délinquance sur ce site et près de la tour Eiffel, où la présence policière a été renforcée en vue des Jeux Olympiques.

Au premier trimestre 2024, sur le secteur Champ-de-Mars, Trocadéro, tour Eiffel, les atteintes aux personnes (viols, agressions, etc.) baissent de 58% comparé au premier trimestre 2023, passant de 50 à 21 faits enregistrés par les services de police, a indiqué le préfet Nuñez. Pour les atteintes aux biens, la baisse est de 18 % sur la même période (passant de 208 faits à 170).