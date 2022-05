Paris : un homme tué par balle dans une rixe, le suspect en garde à vue

Un homme a été tué par balle dans la nuit de vendredi à samedi, dans le 18e arrondissement de Paris, a appris TF1Info de source policière. Les faits se sont produits vers 3h du matin, boulevard de Clichy, après un différend opposant plusieurs individus.

La victime est morte sur place et le suspect a pris la fuite, avant d'être interpellé par les forces de l'ordre. Il a été placé en garde à vue, a indiqué le parquet de Paris à TF1info, et une enquête de flagrance pour meurtre a été ouverte et confiée au 2e district de la police judiciaire parisienne (2e DPJ).