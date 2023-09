Paris : un incendie fait neuf blessés, dont deux en urgence absolue, dans le 18e arrondissement

Important incendie dans le 18e arrondissement de Paris. Le feu, qui s'est déclaré lundi 25 septembre aux alentours de 5h du matin, a touché un immeuble de six étages situé boulevard Ney. Si l'incendie a été maîtrisé, il a nécessité la mobilisation de 120 pompiers sur place. Selon un premier bilan donné par les autorités, le feu a fait neuf blessés, dont deux en urgence absolue et sept en urgence relative. Les victimes les plus gravement touchées sont un homme et une femme, précise de son côté France Bleu qui indique que l'incendie est parti du deuxième étage de l'immeuble, situé près de la porte d'Aubervilliers.