Paris : un individu recherché pour avoir voulu louer des stands de vente de nourriture pour les JO 2024

Une femme a déposé plainte lundi au commissariat du 16ᵉ arrondissement de Paris. Celle-ci a failli être victime d'une arnaque aux Jeux Olympiques. Un individu est recherché pour avoir tenté de lui soustraire de l'argent en lui faisant croire qu'elle allait louer un stand pour y vendre de l'alimentation au public.

Elle vient de réaliser la supercherie et a déposé plainte lundi au commissariat du 16e arrondissement. En janvier dernier, cette habitante du quartier chic de Paris a pris connaissance par un proche de l'attribution de stands de vente de nourriture sur différents sites des JO 2024.

Intéressée, cette femme contacte alors une personne via l'adresse XXXX@parisjo2024.org (l'adresse a été anonymisée volontairement par notre rédaction pour ne pas nuire aux investigations). Dans les échanges, la personne contactée via courriel propose plusieurs stands : un sur le site du Grand Palais et un autre sur le site de l'Hôtel de Ville. Le tout est accompagné de formulaires à remplir moyennant le versement de la somme de 9643,60 euros dans le cadre d'un acompte.

Un stand pour un peu moins de 1000 euros

Dans la foulée de la discussion, l'interlocuteur demande encore une somme d'argent conséquente. Méfiante, la femme décide de téléphoner au service officiel de réservation de stands pour les Jeux Olympiques de Paris. C'est là qu'elle constate que la personne avec qui elle converse n'est pas inscrite.

Une enquête a été ouverte par le commissariat du 16e arrondissement afin d'identifier l'auteur de cette arnaque. Contacté par LCI-TF1 au sujet de cette affaire, le parquet de Paris n'avait pas encore répondu à notre demande.