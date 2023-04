Paris : un jeune homme de 23 ans porté disparu après être tombé dans la Seine

Juste après cet événement, six hommes et femmes, âgés de 20 à 23 ans, ont été interpellés et placés en cellule de dégrisement au commissariat du centre. Ces personnes demeurent à Paris, à Troyes (Aube) et à Melun (Seine-et-Marne) selon Le Parisien.

Elles ont été par la suite placées en garde à vue dans l'après-midi dans les locaux du troisième district de police judiciaire. Elles s'y trouvaient toujours ce lundi. "Une enquête a été ouverte sur l'infraction de tentative d'homicide volontaire, suite à cette rixe", nous indique le parquet de Paris ce lundi précisant que le jeune garçon disparu n'avait toujours pas été retrouvé.