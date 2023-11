Paris : un mort et deux blessés graves après une course-poursuite avec la police

Une personne née en 1998 est morte et deux autres ont été grièvement blessées lundi soir à Paris dans un grave accident. Le pronostic vital de l'un des blessés est engagé. L'accident est survenu alors que la voiture était poursuivie par la police.

C'est un terrible accident qui s'est produit lundi 13 novembre, aux alentours de minuit, dans le 20e arrondissement de Paris. Le bilan est très lourd : une personne est morte et deux autres ont été gravement blessées après une course-poursuite en voiture avec la police.

Selon une source policière, tout a commencé vers "23h35, sur le boulevard périphérique intérieur. Là, un équipage d'une brigade anticriminalité (BAC) du 93 a constaté qu'un véhicule de marque BMW série 1, avec quatre personnes à son bord, circulait à très vive allure entre la porte de Pantin et la porte des Lilas."

Le quatrième occupant de la voiture a pris la fuite

D'après la même source, le conducteur a pris la fuite après avoir vu le véhicule des policiers, sortant porte de Vincennes pour rejoindre les boulevards des Maréchaux.

Vers 23h45, les policiers de la BAC constatent que la voiture poursuivie a percuté un arbre, place de la porte de Bagnolet (XXe).

"Sollicités et rapidement sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont prodigué les premiers soins à trois victimes restées inconscientes, dans la voiture. À 00h25, le décès d’un des passagers arrière était annoncé. Les deux autres occupants, conscients, mais polytraumatisés, ont été désincarcérés et transportés à l’hôpital Henri-Mondor de Créteil", indique une source policière. Selon la même source, le quatrième occupant du véhicule a pris la fuite. On ignore s'il avait été localisé et interpellé ce mardi matin.

Le parquet de Paris précise ce mardi matin que c'est le passager arrière, né en 1998, qui est décédé.

Concernant les circonstances du drame, il indique que le véhicule qui circulait cette nuit "à vive allure et changeait fréquemment de voies", a fini par heurter un obstacle occasionnant le décès de l'un des passagers. "Le conducteur, né en 2002, aurait un permis à l'état suspendu, et se serait peu de temps auparavant soustrait à un contrôle de son véhicule par les forces de l'ordre. Il a été conduit à l’hôpital, son pronostic vital est engagé", ajoute-t-il.

Le Service de Traitement Judiciaire des Accidents est en charge de l'enquête. Les investigations se poursuivent.