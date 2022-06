Paris : un mort et plusieurs blessés dans un accident d'autocar

Un journaliste de l'AFP sur place a constaté que l'autocar avait renversé un arbre et un candélabre avant de s'encastrer dans un bâtiment, non loin du tribunal judiciaire de Paris, dans le XVIIe arrondissement de la capitale. Les passagers de l'autocar étaient membres d'une communauté religieuse, a précisé le porte-parole des pompiers de Paris. Aucune victime n'est à déplorer dans le bâtiment où l'autocar a fini sa course.