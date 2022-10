Paris : interpellé pour agressions sexuelles sur mineurs dans le métro, il repart libre du tribunal

C'est une femme qui l'avait repéré le matin dans le métro. Ce témoin a assuré aux enquêteurs avoir vu à plusieurs reprises, sur son trajet, un homme sur la ligne 6 du métro approcher de trop près des mineurs. "Le 11 octobre, elle explique avoir vu cet individu, la braguette ouverte, collé à un jeune garçon. Il tentait de lui toucher le sexe en dissimulant sa main derrière une mallette. L'enfant a eu un mouvement de recul et cette femme a contacté la police. Elle a affirmé avoir déjà repéré cet individu, toujours à la même heure, aux environs de 9h du matin et sur la ligne 6", détaille une source proche du dossier à TF1info, ce mardi.

Grâce notamment à l'exploitation des images extraites des caméras de vidéosurveillance, les enquêteurs de la sûreté régionale des transports sont parvenus à identifier le suspect, qui a été interpellé mercredi 19 octobre "en flagrant délit à la station Saint-Jacques (XIVe) alors qu’il profit[ait] de la rame bondée pour toucher les cuisses et les fesses de deux autres ados", selon Le Parisien.

"L'individu, âgé de 59 ans et technicien pour une chaîne de télévision, a été placé en garde à vue. Trois adolescents au moins, deux garçons et une fille âgés de 15 ans, ont été victimes de ses actes sur la ligne 6. Des perquisitions ont été faites à son domicile. Dans ses appareils électroniques et sur des disques durs externes ont été retrouvées des vidéos à caractère pédopornographique. Dans son portable, les enquêteurs ont découvert des photos de jeunes mineurs prises dans le métro", informe la source mentionnée plus haut.