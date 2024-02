Un policier sort son arme pendant les célébrations de la CAN à Paris : que sait-on de ces images ?

Un policier a sorti son arme à Paris, lors de célébrations en marge de la qualification de l'équipe de Côte d'Ivoire pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Filmée, la scène a été vue des millions de fois sur les réseaux sociaux, faisant réagir la préfecture de police. Aucune procédure n'a été ouverte à l'encontre du policier.

L’incident s’est produit dans la soirée du samedi 3 février, en marge des célébrations de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) à Paris. Après le quart de finale opposant la Côte d’Ivoire au Mali, de nombreux supporters des Éléphants ivoiriens, grands gagnants du match, se sont rassemblés dans le 10ᵉ arrondissement et ont laissé éclater leur joie. Résultat, une foule s’est rapidement constituée dans le quartier de Château d’Eau, encouragée par les klaxons des voitures passant par là.

Samedi à 22h à Château d'Eau

Mais sur des images partagées sur les réseaux sociaux, et vues plus d’un million de fois, un policier est aperçu en train de mettre en joue un véhicule avec son arme. Si l’acte n’a provoqué aucun blessé, il interroge. Selon nos recherches, les faits se sont bien déroulés samedi soir, peu après la qualification des Éléphants, au niveau de la station de métro de la ligne 4, Château d’Eau. On reconnait ainsi le magasin de prêt-à-porter Sunshine, situé au croisement du boulevard de Strasbourg et de la rue du Château d’Eau. Une position corroborée par le témoignage d’un riverain, domicilié juste en face de la station de métro. Ce jeune homme est par ailleurs l’auteur de la vidéo qui a circulé sur X. D’après les images qu’il a pu filmer, et que nous avons pu consulter, les faits sont intervenus samedi à 21h57, sur le boulevard de Strasbourg.

La boutique de prêt-à-porter Sunshine, qui côtoie la station de métro Château d'eau, dans le 10ᵉ arrondissement de Paris - DR

Sorti du métro vingt minutes plus tôt et ayant rejoint son domicile, il décide de se mettre à sa fenêtre pour filmer les scènes de liesse, habituelles selon lui dans le quartier depuis le début de la CAN. La police, elle, vient d’arriver pour encadrer les célébrations et éviter que les supporters ne gênent la circulation. La scène, raconte-t-il, est alors capturée par hasard : "Je filme les gens qui dansent, et je remarque que le policier a son arme sortie et qu’il avance vers une voiture déjà arrêtée".

Sur les images, on voit en effet un agent se diriger vers un véhicule à l’arrêt, dont sort un drapeau de la Côte d’Ivoire depuis la fenêtre côté passager, qu’il vise avec son arme de service. Arrivé à la hauteur de la fenêtre du conducteur, il est ensuite rejoint par trois de ses collègues et finit par ranger son arme. Dans une seconde vidéo, authentifiée par nos soins, le conducteur se trouve à l’extérieur du véhicule. Il est menotté et fouillé par les forces de l’ordre. Selon notre témoin, ce dernier serait reparti au volant de sa voiture "trente secondes plus tard". En réalité, le conducteur a été placé en garde à vue ce soir-là, nous confirme le parquet de Paris.

"Pas d'embardées" sur les images

Devant la viralité de la vidéo, la préfecture de police a réagi publiquement le lendemain, indiquant que "la joie provoquée par une victoire ne peut pas justifier un comportement dangereux" et que "la personne concernée a été interpellée pour rodéo urbain après avoir mis en danger la foule suite à des embardées répétées".

Toutefois, selon le parquet de Paris, "l’exploitation des vidéosurveillances de voie publique montre un homme exhiber un drapeau par la fenêtre et une progression lente du véhicule dans une rue obstruée par la foule. L’image ne révèle pas d’embardées, qui auraient d’ailleurs été rendues difficiles vu l’encombrement de la circulation". Par conséquent, la garde à vue du conducteur a "été levée" et la procédure "classée sans suite" par la procureure de la République. Par ailleurs, aucune procédure n'a été ouverte à l'encontre du policier, aucune suspicion d'infraction n'ayant été relevée par le parquet.

