Paris : un prêtre mis en examen pour "viol aggravé" sur mineur et incarcéré

Selon une source proche du dossier citée par RTL, l'adolescent âgé de 15 ans aurait rencontré le prêtre sur l’application de rencontres homosexuelles Grindr. Les deux hommes se seraient ensuite retrouvés pour boire un verre et auraient fini dans une chambre d'hôtel du VIIIe arrondissement.

Là, le prêtre aurait donné au mineur, toujours selon nos confrères, du MDMA, et lui aurait proposé du GBL, un précurseur du GHB. L'adolescent se serait senti mal, et aurait eu une relation sexuelle avec cet inconnu. Pris de vomissements par la suite, le jeune garçon aurait alors alerté des amies, avant d'être pris en charge par les pompiers et d'être hospitalisé.

Interpellé dans la nuit du 3 au 4 novembre, le prêtre a reconnu avoir consommé de la drogue, avoir couché avec le mineur et a assuré qu'il pensait que ce dernier était majeur, car c'est ce qu'il aurait indiqué sur l'application de rencontres.

Devant les enquêteurs, le suspect n'a pas caché qu'il venait souvent à Paris pour rencontrer des hommes et avoir des relations sexuelles dans des hôtels. Il lui arrive même "d’enchaîner plusieurs coups" dans la même journée, a-t-il précisé aux enquêteurs selon RTL. "De son côté, le jeune homme de 15 ans assure ne pas se souvenir de tout ce qu’il s’est passé au cours de cette soirée. Il se souvient de pratiques sexuelles assez violentes, d’une fellation qui lui a été demandée", détaillent nos confrères.