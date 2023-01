Paris : une enfant de trois ans retrouvée morte dans un lave-linge

Une enquête en recherches des causes de la mort a été ouverte par le parquet de Paris. Les investigations ont été confiées à la brigade de protection des mineurs. Pour l'heure, les enquêteurs ignorent totalement les causes et le déroulement de cette tragédie. Selon les premiers éléments, les parents étaient en train de dîner dans l'appartement familial, avec un de leurs enfants. "Les parents ignoraient apparemment ce que faisaient précisément leurs quatre autres enfants pendant le dîner", indique Le Parisien.