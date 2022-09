Paris : une femme frappée, étranglée et violée dans sa voiture par un SDF

Si les affaires de viols ne sont a priori pas en hausse dans la capitale, le modus operandi des agresseurs a pu varier ces derniers temps. "Avant, nous avions davantage affaire à des individus qui se servaient d'alcool ou de drogue type GHB pour commettre un viol. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'affaires 'moins élaborées'. Il y a rarement un acte prémédité. C'est plus de l'ordre de la pulsion", détaille la source policière.

Autre différence par rapport à quelques années en arrière, "la parole des victimes se libère plus facilement". "Plus la victime est réactive à prévenir les services de police, plus elle donne des détails, plus l'intervention sera rapide et l'interpellation possible. C'est ce qu'il s'est passé la semaine dernière. Dans les deux affaires, deux auteurs présumés ont été interpellés car les deux victimes ont été réactives à prévenir les forces de l'ordre. Il y a quelques années, ce qui était compliqué sur les affaires de viols, c'est que les victimes, du fait de leur traumatisme, mettait un plus de temps à porter plainte. Parfois plusieurs mois, voire plusieurs années. Forcément, plus le temps passe, moins les détails et les souvenirs sont précis et plus les preuves potentielles s'amoindrissent. Il devient alors compliqué dans ces dossiers d'obtenir des suites judiciaires", conclut la source.