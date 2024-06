Lundi après-midi, une femme a sauté dans le bassin de la Villette pour tenter de sauver son chien qui venait d'y chuter. Elle a alors été aspirée par un système de filtrage d'eau. Sans l'aide d'un restaurateur vigilant, la victime serait sans doute décédée, comme son animal de compagnie.

Elle a échappé de peu au drame. Lundi 3 juin après-midi, alors que des dizaines de personnes profitaient des terrasses tout juste ensoleillées entourant le bassin de la Villette dans le 19 arrondissement de Paris, une femme a failli perdre la vie sous leurs yeux.

Vers 15h, le chien de cette promeneuse est tombé à l'eau. Sa propriétaire a alors sauté dans le bassin, n'hésitant pas, selon Le Parisien, à se glisser "sous une dalle de béton, où était parti son animal". C'est alors que cette femme a été aspirée par un système de filtrage appartenant à une usine de traitement de l’eau adjacente.

"Au secours, au secours !"

Kamel, serveur dans un bar voisin, a assisté à toute la scène. Au quotidien régional, il explique avoir entendu la victime crier "Mon chien, mon chien !", puis "Au secours, au secours !".

L'employé n'a alors pas perdu une seconde et s'est empressé d'aller chercher une bouée de sauvetage accrochée à proximité des lieux du drame. Il l'a lancée à la victime, qui s'en est saisie, s'y est accrochée, et a été ramenée au bord à la force des bras par le serveur de 36 ans, positionné sur le quai. "C’était trop tard pour son petit chien. Une minute de plus et c’était trop tard pour elle aussi. Elle était proche du moteur du système d’aspiration", a confié le sauveteur d'un jour.

Très choquée, la jeune femme a été conduite à l’hôpital par les pompiers.