Paris : une femme porte plainte après un viol aux urgences de l'hôpital Cochin

Selon les informations du Parisien et de RMC, une plainte contre X pour "mise en danger de la vie d’autrui" a été déposée devant le tribunal judiciaire de Paris. Nos confrères indiquent par ailleurs que "l’agresseur présumé de la trentenaire était présent sur le quai devant la guinguette lorsqu’elle a été prise d’un malaise et a chuté". Le patron de l'établissement aurait également remarqué cet homme aux airs de "rôdeur mal intentionné" et "ses regards insistants sur le corps de la jeune femme" qui était alors éméchée d'après Le Parisien.