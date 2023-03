Paris : une femme retrouvée décédée, le visage tuméfié, dans le hall de son immeuble

Selon les premières déclarations de cet homme, sa conjointe, avec qui il venait de se pacser trois jours plus tôt, était sortie vendredi soir et devait rentrer dans la nuit, vers 1 heure du matin. Inquiet de ne pas la voir revenir peu avant 7 heures du matin, il a décidé d'aller la chercher et découvre alors le corps.

Grâce à un ticket de reçu retrouvé dans une des poches de la victime, les enquêteurs ont appris que la femme s'est rendue dans un McDonald's de la place Gambetta et en est sortie seule vers 2h30. Le gardien de l'immeuble précise que la défunte n'était pas dans le hall lors de sa ronde, vers 6 heures du matin.