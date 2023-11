Paris : une influenceuse interpellée et placée en garde à vue pour "apologie du terrorisme"

Ce jeudi à la mi-journée, l'influenceuse se trouve toujours en garde à vue dans les locaux de la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne, à qui l'enquête avait été confiée.

Une deuxième personne s'exprimait également dans la vidéo, sans que l'on voie son visage. Visiblement très jeune, celle-ci ajoutait au commentaire de Warda A. : "L'accompagnement de ce gigot de bébé n'était autre qu'une assiette de frites, une sauce ketchup et mayonnaise et on l'a mariné avec du sel, du thym et une sauce barbecue et paprika". On ignore si ce mineur va ou non être inquiété pour ses propos.