Paris : une jeune femme âgée de 29 ans portée disparue depuis le 4 juin

Selon son amie, il n'y a eu aucun fait marquant qui aurait pu déclencher son départ soudain. "Elle venait de signer un CDI", et nous ne nous sommes pas disputées", nous précise-t-elle.

Edwige R. mesure 1,75m. Elle a le teint mat et les yeux verts. Elle a les cheveux châtains qu'elle porte lâchés au-dessus des épaules ou attachés. La jeune femme a trois tatouages : un signe kabyle au niveau du cou, l'inscription "Fuck off" au niveau de la cheville et le Ying et le Yang sur le bras.

Toute personne ayant des informations peut contacter la police au 17 ou joindre l'association Assistance et recherche de Personnes disparues au 0609761666.