Paris : une femme percutée par un bus sur le boulevard Saint-Michel

Vendredi, une femme a été percutée par un bus sur le boulevard Saint-Michel dans le 6ᵉ arrondissement. La victime a été hospitalisée dans un état grave, avec un pronostic vital engagé. Le conducteur du bus a été placé en garde à vue.

Terrible accident vendredi après-midi dans le quartier latin. Vers 17 heures, sur le boulevard Saint-Michel (6e arrondissement), un bus RATP a percuté une jeune femme qui se trouvait sur la voirie et qui se déplaçait à pied.

Percutée de plein fouet, la victime a été prise en charge par les secours avant d'être transportée en urgence par une équipe du Samu à l'hôpital Beaujon, a appris TF1info de source proche du dossier. Son pronostic vital était engagé ce samedi après-midi, selon nos informations. Elle souffrait d'un traumatisme crânien et était dans le coma.

Le conducteur du bus placé en garde à vue

Le parquet de Paris a immédiatement ouvert une enquête. Le conducteur du bus a lui été interpellé et placé en garde à vue pour "blessures involontaires et manquements aux obligations de prudence". Les dépistages à l'alcool et aux stupéfiants se sont révélés négatifs.

Selon les premiers éléments recueillis, la jeune femme aurait traversé alors que le feu était au vert pour le bus. Elle tenait un téléphone portable et était équipée d'écouteurs.

"Grave accident entre un autobus de la ligne 27 et un piéton boulevard Saint Michel: une expertise des circonstances de cet accident s’impose", a réagi Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e arrondissement sur X. Le bus a été remorqué et placé sous scellé.