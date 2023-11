Cris et chants antisémites dans le métro parisien : le parquet ouvre une enquête

Sollicité par LCI-TF1, le parquet de Paris confirme avoir été saisi par la préfecture de police de Paris "des chants, cris et propos antisémites et haineux proférés dans les transports en commun et circulant sur les réseaux sociaux".

Le parquet a aussitôt ouvert une enquête pour identifier et poursuivre les auteurs de propos réprimés par la loi, et "susceptibles de revêtir différentes qualifications selon leur teneur".

Cette enquête porte sur les infractions suivantes :"apologie du terrorisme" (délit faisant encourir 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende), "injure publique à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée" (délit réprimé d’une peine de six mois d’emprisonnement et 22.500€ d’amende) et "provocation publique à la haine, la violence ou la discrimination raciale" (puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et 45 000€ d’amende).

Le Service Régional des Transports est chargée des investigations.