Parlement européen : soupçons de corruption par un pays du Golfe, quatre arrestations en Belgique

Lors de ces perquisitions, les enquêteurs ont mis la main sur environ 600.000 euros en liquide. Les opérations ont eu lieu sur les communes d'Ixelles, Schaerbeek, Crainhem, Forest et Bruxelles pour des faits présumés "d'organisation criminelle, de corruption et de blanchiment d'argent". Du matériel informatique ainsi que des téléphones portables ont également été saisis et seront analysés dans le cadre des investigations.