Deux jeunes femmes portées disparues dans les Deux-Sèvres, un appel à témoins lancé

Léona Vincent est blonde avec les cheveux coupés au carré et a des yeux bleus. Elle mesure 1,58m et est de corpulence mince. Au moment de sa disparition, elle portait des converses noires et blanches et un petit sac à main. Jade Tromelin a les cheveux blonds et une coupe à la garçonne. Elle portait dimanche un sweat et un jogging.

Les personnes pouvant fournir des renseignements sur ces deux jeunes femmes sont priées de contacter la gendarmerie de Parthenay en appelant le 06.28.64.19.49 ou en composant le 17.