Pas-de-Calais : 21 kilos de cocaïne retrouvés sur la plage de Berck

C'est une découverte peu commune, mais pas inhabituelle. Plusieurs pains de cocaïne, pesant environ 21 kg, ont été découverts ce jeudi sur la plage de Berck (Pas-de-Calais), d'après le parquet. "Vingt-et-un kilos de cocaïne ont été découverts par un promeneur", qui a immédiatement alerté la police, a indiqué le procureur adjoint de Boulogne-sur-mer, Patrick Leleu, confirmant une information du quotidien La Voix du Nord.

Le parquet a saisi la police judiciaire, a-t-il précisé, sans donner plus de précisions à ce stade. En septembre dernier déjà, une douzaine de pains de cocaïne avaient été retrouvés sur plusieurs plages du Pas-de-Calais, entre Ambleteuse et le Cap Gris-Nez. "L'hypothèse la plus probable est qu'ils viendraient d'un bateau, plutôt du large que de la terre", avait expliqué Patrick Leleu à l'époque.