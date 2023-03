Pas-de-Calais : trois personnes jugées pour avoir séquestré, humilié et violé une jeune femme de 18 ans

Comment la jeune femme s'est-elle retrouvée dans cette maison de l'horreur ? À ses 18 ans, celle-ci avait choisi de quitter le domicile de son père après une mésentente. Elle avait ensuite vécu un temps avec son petit ami, avant qu'ils ne se séparent.

La jeune femme avait ensuite été invitée chez Dylan, ami qu'elle avait connu au collège et avec qui elle avait gardé des contacts distants via les réseaux sociaux. Arrivée chez lui, elle s'était retrouvée seule convive, avec ce dernier, son épouse Cécile, et son frère Jessy. Cécile lui aurait proposé de loger chez eux, tandis que Dylan insistait pour qu'elle se mette en couple avec Jessy. Un premier flirt intervenait peu après entre les deux, puis la jeune femme s'installait chez le trio avant que la situation ne vire au cauchemar.

"Ils ont commencé à me taper, à me donner des coups de poing tous les trois, à me cracher dessus, je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont rasé les cheveux (...) Ils me faisaient dormir par terre, toute nue (...) Ils me posaient la poêle sur mes fesses, elle était brûlante", a détaillé la jeune femme aux enquêteurs. Et d'ajouter :"Je ne pouvais ni crier, ni me défendre. Je les ai suppliés d'arrêter, que je ferais tout ce qu'ils veulent".