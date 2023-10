EN DIRECT - Attaque au couteau dans un lycée d'Arras : un enseignant tué, Macron se rend sur place

Un professeur est décédé ce vendredi matin après avoir été blessé au couteau par un homme qui s'était introduit dans le cité scolaire Gambetta à Arras. En plus de la personne décédée, deux personnes ont été blessées. Selon les informations de LCI-TF1, il s'agit d'un agent de sécurité qui a été blessé de plusieurs coups de couteau et qui se trouve en urgence absolue et d'un professeur qui a été légèrement blessé et qui se trouve en urgence relative.