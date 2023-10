Pas-de-Calais : une mère de famille recherchée depuis le 29 septembre

Joint par TF1info ce mercredi, Mehdi Benbouzid, procureur de la République de Saint-Omer, nous confirme qu'une enquête a été ouverte par son parquet samedi. "Je crains que cette femme ne mette ou n'ait mis fin à ses jours. Il n'y a absolument rien comme élément relatif à un éventuel enlèvement ou à un fait criminel pour l'instant. Nous sommes dans le cadre d'une disparition inquiétante mais qui n'est pas suspecte. Cette femme a déjà fait une tentative de suicide et était, au moment de sa disparition, dans un état dépressif profond. Le 29 septembre, elle a envoyé un message à quelqu'un en disant qu'elle annulait son anniversaire et qu'elle partait. Elle a disparu à ce moment-là. Son téléphone est éteint donc pas géolocalisable et sa voiture n'a pas été géolocalisée non plus", commente le magistrat.

David Avez assure à TF1info qu'il n'a pas connaissance de cette tentative de suicide de la part de sa sœur. "C'est pas son genre. Elle n'avait pas le tempérament pour faire ça et laisser ses deux filles comme ça. Je pense plutôt à un enlèvement ou quelque chose comme ça", conclut-il. La famille doit "faire le point" ce soir pour voir où s'effectueront les recherches demain, jeudi.