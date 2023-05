Pas-de-Calais : cinq personnes mises en examen après la découverte du corps d'un nourrisson

D'après le quotidien régional, les parents, âgés d'une trentaine d'années, et connus pour des problèmes de drogue, ont été mis en examen pour "assassinat" et placés en détention provisoire. La grand-mère du bébé a également été écrouée et mise en examen pour "recel de cadavre", tandis que son mari et l'oncle du bébé ont été placés sous contrôle judiciaire.

Les causes de la mort du nourrisson ne sont toujours pas connues. Le corps avait été découvert dissimulé en bordure d’un champ dans un bidon déposé il y a plusieurs mois sur la commune d’Huclier, avait indiqué en avril une source proche du dossier. L'enquête a été confiée à la Section de recherches de Lille et une information judiciaire ouverte.