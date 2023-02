Pas-de-Calais : des dizaines de personnes intoxiquées au monoxyde de carbone pendant une messe

Une forte concentration de monoxyde de carbone a été relevée par les pompiers, à hauteur de 238 PPM (partie par million), qui viendrait du chauffage de l’église. "Les origines de l’intoxication sont les appareils de chauffage radiants sur bouteille de gaz défectueux. Tous les appareils de chauffage ont été mis hors service et la ventilation naturelle a été privilégiée", expliquent les secours, cités par BFM.

Les causes d’intoxications sont souvent les mêmes, alerte d’ailleurs l’Agence régionale de Santé. Elles sont provoquées par "des chaudières au gaz ou au fioul, auxquelles s’ajoutent des facteurs favorisants tels qu’une mauvaise ventilation naturelle (entrées et sorties d’air absentes, bouchées ou obstruées), un défaut de l’appareil, un mauvais entretien de l’installation notamment des conduits d’évacuation des gaz brulés et des fumées". Inodore et incolore, le monoxyde de carbone, respiré en trop grande quantité, peut être mortel.