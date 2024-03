Il tue sa compagne pour conclure une relation virtuelle… montée par des "brouteurs"

Un homme âgé de 30 ans a été mis en examen mercredi pour "assassinat". Ce dernier a reconnu avoir tué sa femme le 28 janvier dernier. Il indique l'avoir fait pour pouvoir mener une relation qu'il avait débutée sur Internet avec une femme… qui n'existait pas. Il s'agit d'une escroquerie montée depuis l'Afrique.

Il avait tout préparé et a menti pendant plus d'un mois et demi à tout le monde avant d'être démasqué par les gendarmes. Mercredi, Nicolas H., 30 ans, a été mis en examen mercredi pour "assassinat". Ce dernier est soupçonné d'avoir tué sa compagne de 28 ans, infirmière dans une maison de retraite, fin janvier à Beussent (Pas-de-Calais), a indiqué le procureur de Boulogne-sur-Mer, Guirec Le Bras.

Placé en garde à vue lundi dernier, cet adjoint technique dans une mairie de la région a reconnu face aux enquêteurs avoir prémédité le meurtre de sa compagne, Alicia Philippe, dans l'espoir de pouvoir "concrétiser" sa relation virtuelle nouée sur internet avec une femme, a indiqué Guirec Le Bras dans un communiqué. Il s'agissait en réalité d'une arnaque montée par des "brouteurs", des escrocs de la toile basés en Afrique et qui soutirent de l'argent à leurs victimes en jouant sur leurs sentiments.

Blessures au niveau du torse

Le dimanche 28 janvier au matin, Nicolas H., qui vivait alors en concubinage avec sa compagne avec laquelle il projetait de se marier, alerte les gendarmes. Aux militaires, il déclare avoir quitté leur domicile vers 7h30 pour aller à la boulangerie avant de rentrer et de découvrir le corps ensanglanté de sa compagne décédée. Le trentenaire a alors émis l'hypothèse d'un vol qui a mal tourné "au regard de la disparition d'une tirelire", selon le procureur. Le corps de la jeune femme présentait des traces de blessures au niveau du torse. Une enquête est alors ouverte pour "homicide volontaire" et confiée à la section de recherche de Lille et à la brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie d'Ecuires.

Mais assez rapidement, les enquêteurs écartent la thèse du cambriolage qui a mal tourné et mettent en cause l'homme, qui "entretenait une relation affective sur internet" avec une personne dont il ne connaissait pas la véritable identité. Selon Le Parisien qui a révélé les faits, cette personne se présentait sur Facebook sous le profil de "Béatrice Leroux, commercente (sic) à Brest". Cette amante virtuelle s'est avérée être un personnage fictif créé par un escroc aux sentiments, poursuit le communiqué du parquet, ajoutant que le mis en cause a versé 2200 euros à cet escroc, "localisé selon les premières investigations en Côte d'Ivoire".

"Il a perdu pied"

"Mon client a reconnu les faits et ils sont clairs. Il est tombé sous le charme d’une relation virtuelle qui n’existe pas et il a perdu pied. La question n’est pas comment il est passé à l’acte mais pourquoi ? Pourquoi n’a-t-il pas tout simplement quitté sa compagne ? Pourquoi, alors qu’il la demande en mariage le 24 décembre, il vient à la supprimer" ?, commente ce jeudi auprès de nos confrères de Nord Littoral Maître Roy Nansion, avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer et qui défend Nicolas H.

"Nous ne sommes pas ici dans un féminicide comme les autres. Nous n’avons pas affaire à un mari violent. Nous sommes ici dans l’irrationnel, presque dans l’inexplicable", ajoute-t-elle. Devant le juge d'instruction, le trentenaire a fait des déclarations spontanées et dit qu'"il regrettait son geste". Il a été mis en examen et écroué mercredi à l'issue de sa garde à vue. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.