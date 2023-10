Pas-de-Calais : une tonne et demie de pommes de terre volées à des agriculteurs et revendues en ligne

Le kilo de pomme de terre pourrait bien leur coûter très cher. Deux hommes encourent aujourd'hui jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende pour de multiples vols de centaines de kilos de tubercules, revendus ensuite sur Internet.

Lundi dernier, les gendarmes de Calais ont découvert ce trafic auxquels s'étaient adonnés deux comparses dans la région. Le duo est soupçonné d'avoir volé pas moins d'une tonne et demie de pommes de terre et des dizaines de kilos d'oignons ainsi que des choux-fleurs chez deux agriculteurs du secteur de Guines (Pas-de-Calais) pour revendre les tubercules et autres légumes sur Le Bon Coin et sur "Marketplace" via Facebook. Les deux malfaiteurs présumés ont été interpellés et placés en garde à vue le 2 octobre.

"C'est l'une des pires choses que l'on puisse faire à un agriculteur. Quand on sait combien nous gagnons, et quand on connait la difficulté de notre travail, on se demande comment certains peuvent agir de la sorte", déplore un agriculteur du nord de la France à TF1Info, qui souhaite préserver son anonymat. Lui n'a pas été victime de vols sur ses terres, mais a constaté, comme beaucoup d'autres, le phénomène chez certains depuis la hausse des prix des fruits et légumes sur le marché, du fait de l'inflation.