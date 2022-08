Pas-de-Calais : renversés à vélo, une sexagénaire décédée et son petit-fils grièvement blessé

Drame dans le Pas-de-Calais ce jeudi. Une femme de 60 ans est décédée à Montcavrel et son petit-fils de 5 ans est "en urgence absolue" après avoir été fauchés par une voiture alors qu'ils circulaient à vélo, ont annoncé les pompiers et le parquet. Le garçonnet, transféré au CHR de Lille, souffre "d'une fracture du bassin et d'un trauma crânien", a indiqué à nos confrères de l'AFP Philippe Sabatier, procureur adjoint à Boulogne-sur-Mer.

Une petite-fille de 7 ans qui les accompagnait, également à bicyclette, est indemne mais a été prise en charge en état de choc, a ajouté le procureur adjoint.