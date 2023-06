Les courses de leurs proches étaient quasi gratuites : dix et six mois de prison avec sursis pour trois caissières

À titre d'exemple, nos confrères relatent ainsi que les employées ont facturé un jour 46,28 euros à un proche au lieu de 394,85 euros. Le "service" aurait duré plusieurs mois et le magasin a évalué le préjudice à 16.000 euros environ. Famille, amis, et même le compagnon de l'une des employées en a profité avant que les trois caissières ne soient repérées en octobre 2022.

Les trois prévenues, inconnues des services de police avant ces faits, ont reconnu leur système de fraude. "Je suis gentille, je voulais juste aider", a justifié l'une d'elles pour expliquer son geste.

"Quand on vole des aspirateurs et des cafetières, on n'est pas des Robins des Bois qui militent pour le bien commun", a commenté la présidente. Avant de demander : "Si vous n'aviez pas été prises en flagrant délit, vous auriez continué ?", demande la présidente. "Oui", ont admis les trois jeunes femmes qui ont été licenciées après les vols pour faute grave.