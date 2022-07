Pas-de-Calais : quatre morts dans un accident impliquant une voiture à contresens

Malgré les gestes de premiers secours prodigués, "quatre victimes - dont un garçon de 16 ans et trois hommes âgés d'une quarantaine d'années - ont été déclarées décédées par le médecin sur place". Les trois blessés graves, deux garçons de 20 ans et une fille de 18 ans, ont été transportés vers les centres hospitaliers de Lille, Amiens et Calais.