Pas-de-Calais : quatre morts et deux enfants gravement blessés dans un accident de la route

D’après les informations de France Bleu Hauts-de-France, deux personnes sont mortes dans le premier véhicule et deux autres dans le second. Les pompiers ont travaillé une bonne partie de la nuit pour parvenir à extraire les corps des véhicules. Les quatre personnes décédées sont une femme de 41 ans et des hommes de 40, 37 et 28 ans. Deux enfants d'environ 4 et 8 ans, gravement blessés, ont été héliportés vers Amiens.